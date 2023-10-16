МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вашингтон и Каракас согласовали сделку, при которой США ослабляют санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, а она в 2024 году проведет выборы президента под международным наблюдением, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Россия и Венесуэла наметили пути по наращиванию добычи нефти

Отмечается, что сделку заключили администрация президента США Джо Байдена и правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По информации издания, Вашингтон намерен объявить о санкциях после того, как действующее правительство Венесуэлы подпишет соглашение с поддерживаемой США оппозицией об обязательствах провести "более свободные" выборы в 2024 году. Подписание такого документа запланировано при встрече в Барбадосе во вторник.

Источник Washington Post отмечает, что сделка не включает разморозку находящихся в США активов Каракаса.

США ввели санкции против правительства Венесуэлы и отдельных лиц более 15 лет назад, однако значительно усилили их в 2019 году после того, как заявили, что победа президента страны Николаса Мадуро на выборах в 2018 году была нелегитимной.