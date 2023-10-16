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2023
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США и Венесуэла согласовали сделку по ослаблению санкций, пишут СМИ
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Вашингтон и Каракас согласовали сделку, при которой США ослабляют санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, а она в 2024 году проведет выборы президента под международным... ПРАЙМ, 16.10.2023
нефть, энергетика, общество , экономика, новости, санкции, сша, венесуэла, выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вашингтон и Каракас согласовали сделку, при которой США ослабляют санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, а она в 2024 году проведет выборы президента под международным наблюдением, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что сделку заключили администрация президента США Джо Байдена и правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
По информации издания, Вашингтон намерен объявить о санкциях после того, как действующее правительство Венесуэлы подпишет соглашение с поддерживаемой США оппозицией об обязательствах провести "более свободные" выборы в 2024 году. Подписание такого документа запланировано при встрече в Барбадосе во вторник.
Источник Washington Post отмечает, что сделка не включает разморозку находящихся в США активов Каракаса.
США ввели санкции против правительства Венесуэлы и отдельных лиц более 15 лет назад, однако значительно усилили их в 2019 году после того, как заявили, что победа президента страны Николаса Мадуро на выборах в 2018 году была нелегитимной.