МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возврат к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель, а также устанавливает особенности исполнения бюджетов разных уровней в следующем году. Третье чтение запланировано на 19 октября.

Танкер для перевозки нефти класса "Афрамакс"

Морские поставки российской нефти растут на фоне санкций, пишет СМИ

Сейчас Бюджетный кодекс определяет объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в абсолютном выражении — на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Законопроект предусматривает переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

Кроме того, используемая в расчетах базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне его среднегодовой экспортной цены в 250 долларов за тысячу кубометров, также с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года. Уточняется и базовая цена экспортной альтернативы для бензина АИ-92 и дизельного топлива пятого класса. Все эти изменения будут распространяться на правоотношения, возникающие при составлении и утверждении федерального бюджета, начиная с проекта бюджета на 2024-2026 годы.

Законопроект также продлевает на 2024 год право правительства РФ принимать решения о предоставлении госгарантий и госкредитов, которые не были предусмотрены соответствующими программами. Продлеваются и другие нормы, в том числе об увеличении резервного фонда кабмина в случае поступления ненефтегазовых допдоходов, о предоставлении казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всем регионам, в том числе регионам-донорам. А установленные на 2023-2025 годы нормативы распределения акцизов на ГСМ продлеваются на 2026 год.

Помимо этого, на 2024 год продлевается ряд норм, связанных с особенностями исполнения региональных и местных бюджетов. В частности, это касается возможности превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

В рамках второго чтения из законопроекта исключен ряд норм, в том числе о праве правительства РФ без внесения изменений в закон о бюджете уменьшать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в случае нарушения требований к порядку и срокам подписания соглашений о мерах по их оздоровлению.

Исключены и нормы о возможности уменьшения в федеральном бюджете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с утвержденными ранее законом о бюджете на 2023-2025 годы, а также о предоставлении бюджетного кредита Соцфонду РФ. Помимо этого, по замечанию Счетной палаты РФ исключена норма о зачислении в ФНБ страховых взносов, срок уплаты которых был перенесен с 2022 года. Они будут зачисляться в федеральный бюджет.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.