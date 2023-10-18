МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возврат к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель, а также устанавливает особенности исполнения бюджетов разных уровней в следующем году. Третье чтение запланировано на 19 октября. Морские поставки российской нефти растут на фоне санкций, пишет СМИ

Сейчас Бюджетный кодекс определяет объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в абсолютном выражении — на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Законопроект предусматривает переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

Кроме того, используемая в расчетах базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне его среднегодовой экспортной цены в 250 долларов за тысячу кубометров, также с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года. Уточняется и базовая цена экспортной альтернативы для бензина АИ-92 и дизельного топлива пятого класса. Все эти изменения будут распространяться на правоотношения, возникающие при составлении и утверждении федерального бюджета, начиная с проекта бюджета на 2024-2026 годы.

Законопроект также продлевает на 2024 год право правительства РФ принимать решения о предоставлении госгарантий и госкредитов, которые не были предусмотрены соответствующими программами. Продлеваются и другие нормы, в том числе об увеличении резервного фонда кабмина в случае поступления ненефтегазовых допдоходов, о предоставлении казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всем регионам, в том числе регионам-донорам. А установленные на 2023-2025 годы нормативы распределения акцизов на ГСМ продлеваются на 2026 год.

Помимо этого, на 2024 год продлевается ряд норм, связанных с особенностями исполнения региональных и местных бюджетов. В частности, это касается возможности превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

В рамках второго чтения из законопроекта исключен ряд норм, в том числе о праве правительства РФ без внесения изменений в закон о бюджете уменьшать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в случае нарушения требований к порядку и срокам подписания соглашений о мерах по их оздоровлению.

Исключены и нормы о возможности уменьшения в федеральном бюджете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с утвержденными ранее законом о бюджете на 2023-2025 годы, а также о предоставлении бюджетного кредита Соцфонду РФ. Помимо этого, по замечанию Счетной палаты РФ исключена норма о зачислении в ФНБ страховых взносов, срок уплаты которых был перенесен с 2022 года. Они будут зачисляться в федеральный бюджет.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.