С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — ПРАЙМ. Российскую рыбу, которая сейчас идет на экспорт через третьи страны, планируется маркировать, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев во время дискуссии "Сделано в России: какие возможности открылись для российского бизнеса с уходом иностранных компаний?". Российские рыбаки к 8 августа увеличили вылов рыбы на 12 процентов

Обсуждение состоялось в рамках XI конференции "Менеджмент будущего", которая проходила в Санкт-Петербурге 19-20 октября.

"Что касается брендов, то в такое нелегкое время актуализируется вопрос, который и так давно рассматривается, — создать марку Russian fish", — отметил Яковлев.

Известно, что США брендирует продукцию из минтая, общих запасов с Россией, как Alaska pollock, и продают с добавочной стоимостью, как и продукцию из совместных запасов краба, позиционируя ее более дорогой.

Кроме того, большая часть конечного продукта на рынке Европы из тресковых видов рыб — российского происхождения, которая идет через другие страны. Например, рыба, из которой делали популярные fish&chips и рыбные котлеты в бургерах, — российского происхождения.

"Сейчас мы видим, что примерно 20% экспорта нашей рыбы уходит на запад через другие страны. Они обманывают своих граждан, говоря, что они нас изолировали", — отметил Андрей Яковлев.

По словам заместителя главы Росрыболовства, продукция с маркировкой о российском производстве тех или иных товаров может появиться в магазинах Европы через год или два. Свежая рыба сильно подорожала в этом году в Нидерландах, пишут СМИ

Росрыболовство уже на протяжении нескольких лет обсуждает с бизнес-сообществом идею созданию НКО по продвижению российской рыбной продукции за рубежом под зонтичным брендом Russian fish, на главных зарубежных отраслевых выставках именно под таким наименованием участвует делегация рыбной отрасли России — объединенным стендом Росрыболовства и компаний.

"Менеджмент Будущего" — это конференция от студентов и для студентов. За 11 лет Конференция зарекомендовала себя как проводник на "высшую биржу труда": каждый год на площадке мероприятия студенты, прошедшие многоэтапный отбор, имеют возможность получить предложение о работе от лучших работодателей России и лично пообщаться с первыми лицами российского бизнеса и экономики.