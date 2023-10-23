МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Половина опрошенных граждан России стали в 2023 году больше зарабатывать, 36% респондентов заявили, что их доход не изменился, а у 14% он сократился, — такие результаты показало исследование рекрутинговой компании Get experts, которая опросила работодателей и специалистов в связи с мотивационными программами (социальными пакетами) в компаниях. Всего в исследовании приняли участие свыше двух тысяч человек, 55% из которых представляли российские компании, 45% — зарубежные. Об этом сообщает "Лента.ру". Исследование показало, на что россияне стали тратить больше

Самой необязательной опцией социального пакета респонденты сочли детские новогодние подарки и билеты на елки (36 процентов ответов). Результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру».

О полной удовлетворенности социальными пакетами своих компаний заявили 15% респондентов, при этом 52% заявили, что в целом ими удовлетворены, а треть сотрудников — не удовлетворены совсем.

Самыми важными опциями в соцпакете чаще всего назывались пункты, связанные с собственным здоровьем сотрудников, включая медицинскую страховку (63%) и доплату по больничным листам до оклада или среднего заработка (46%).

В числе малозначимых опций соцпакета опрошенные назвали детские новогодние подарки и билеты на елки (36%), скидки на продукты и услуги компании (21%), оплата путевок в санатории и дома отдыха (20%), а вместе с тем расширенная медицинская страховка для выезда за границу и негосударственное пенсионное страхование (по 19%).