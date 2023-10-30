МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Динамика торговли стран ЕАЭС идет очень хорошо, согласно некоторым прогнозам, объем торговли внутри союза в текущем году может превысить 100 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Мишустин отметил рост товарооборота России и Китая в сентябре

"Динамика торговли стран ЕАЭС идет очень хорошо, я об этом постоянно говорю. Если сравнивать то, как развивается торговля внутри ЕАЭС и торговля стран ЕАЭС с внешним миром, то здесь очень хорошо заметно, что торговля внутри ЕАЭС развивается гораздо быстрее", — сказал он в кулуарах Международного таможенного форума.

"Это, собственно, подтверждается статистикой. В прошлом году мы достигли рекорда — 84 миллиарда (долларов — ред.), в этом году у нас тоже хороший рост отмечается. Год еще, конечно, не закончен, но у нас будет очень хороший прирост" — добавил Оверчук.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие есть прогнозы относительно показателя в этом году, он ответил: "Здесь есть отдельные прогнозы, что превысим 100 миллиардов, но пока еще рано".

По его словам, это позволяет говорить о том, что "действительно в ЕАЭС сегодня созданы условия, которые способствуют тому, что представители бизнеса внутри наших пяти стран считают, что им удобнее работать между собой".

Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.