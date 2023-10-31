МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. СНГ и ЕАЭС важно координировать деятельность в экономической сфере, заявил во вторник в Минске генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В России спрогнозировали объем товарооборота в ЕАЭС в 2023 году

"Уже несколько лет назад было высказано предложение на высоком уровне о том, чтобы мы осуществляли сопряжение деятельности двух этих интеграционных структур. Пять государств, которые входят в ЕАЭС, более продвинуты (по сравнению с интеграцией в СНГ — ред.) в своем сотрудничестве. Хочется, чтобы… они не забывали о сотрудничестве с теми странами, которые не вошли в ЕАЭС. Нам очень важно, чтобы деятельность этих двух структур в экономической сфере каким-то образом координировалась, согласовывалась. И мы это делаем", — сказал Лебедев журналистам.

Он рассказал, что во вторник постпреды стран СНГ на заседании в Минске обсудят взаимодействие СНГ и ЕАЭС, а также предпринимаемые шаги по координации деятельности этих двух интеграционных структур. Лебедев отметил, что примеров взаимодействия очень много, в том числе контактируют аппараты двух структур, представители взаимно участвуют в форумах организаций. "Подумаем над тем, как еще более тесно взаимодействовать", — сказал он.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей СНГ проходит во вторник в Минске. Постпреды обсудят ход подготовки к проведению XXIX Минского международного кинофестиваля "Лістапад", заслушают информацию о деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств — участников Содружества Независимых Государств в 2015-2023 годах. На встрече будут подведены итоги заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел СНГ, которые прошли в Бишкеке.

Кроме того, участники заседания намерены рассмотреть вопросы о межведомственных консультациях по проблематике обеспечения международной информационной безопасности в СНГ, углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом Содружества и Евразийской экономической комиссией, сопряжении правовых баз ЕАЭС и СНГ.