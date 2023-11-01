МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные страны начали кампанию ненависти против России в рамках Кимберлийского процесса (КП), открыто провозглашает собственное превосходство в организации, следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина России. Российские алмазы войдут в новый пакет санкций, заявила глава ЕК

"Западные страны развернули кампанию ненависти против России в рамках Кимберлийского процесса, бессовестно злоупотребляя принципом открытого диалога КП. Все формы общения внутри КП – будь то обмен письмами или выступлениями на пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп – наполнены клеветническими клише, навязчиво повторяемыми западными странами, стремящимися создать видимость своей значимости", — говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии пленарного заседания организации, запланированного на 6-10 ноября в онлайн-формате.

Минфин отметил, что в последнее время контекст деятельности КП стал агрессивно политизированным, и конструктивное сотрудничество сознательно под угрозой. Западные страны искажают КП, отказываясь признавать его многосторонний механизм, основанный на принципах плюрализма и равенства.

Кимберлийский процесс, который объединяет более 80 стран, был создан в 2000 году для борьбы с незаконным добыванием "кровавых алмазов", чьи доходы финансируют региональные конфликты и террористические группировки.