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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231102/842154577.html
Мораторий на штрафы за отсутствие документов по КИК могут продлить
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Минфин РФ допускает продление моратория на штрафы за непредоставление документов по контролируемым иностранным компаниям (КИК) в условиях санкций, заявил замминистра финансов... ПРАЙМ, 02.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, кик, штрафы, минфин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ допускает продление моратория на штрафы за непредоставление документов по контролируемым иностранным компаниям (КИК) в условиях санкций, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Минфин готов обсуждать возможность продления освобождения от штрафов за непредоставление документов в отношении КИК в условиях отказа европейских сервис-провайдеров от оказания услуг российским гражданам", — приводятся его слова в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1.
Согласно нормам Налогового кодекса РФ, владельцы КИК должны ежегодно предоставлять в ФНС их финансовую отчетность. Штраф за непредставление указанных документов составляет 500 тысяч рублей.
Однако в прошлом году норма о штрафе была приостановлена для налогоплательщиков, которые не могут получить документы из-за отказа в сотрудничестве иностранных структур. Мораторий действует в отношении отчетности за периоды 2021 и 2022 годов. Чтобы воспользоваться мораторием, налогоплательщику достаточно представить соответствующие пояснения в ФНС.