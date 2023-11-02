МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ допускает продление моратория на штрафы за непредоставление документов по контролируемым иностранным компаниям (КИК) в условиях санкций, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин готовит законопроект о предотвращении валютных нарушений

"Минфин готов обсуждать возможность продления освобождения от штрафов за непредоставление документов в отношении КИК в условиях отказа европейских сервис-провайдеров от оказания услуг российским гражданам", — приводятся его слова в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1.

Согласно нормам Налогового кодекса РФ, владельцы КИК должны ежегодно предоставлять в ФНС их финансовую отчетность. Штраф за непредставление указанных документов составляет 500 тысяч рублей.

Однако в прошлом году норма о штрафе была приостановлена для налогоплательщиков, которые не могут получить документы из-за отказа в сотрудничестве иностранных структур. Мораторий действует в отношении отчетности за периоды 2021 и 2022 годов. Чтобы воспользоваться мораторием, налогоплательщику достаточно представить соответствующие пояснения в ФНС.