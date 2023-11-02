МИНСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщило 2 ноября информагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Путин и Лукашенко обсудили по телефону развитие союзной интеграции

"Данным протоколом Высший Евразийский экономический совет наделяется дополнительными полномочиями. Они касаются определения общих принципов установления в законодательстве стран ЕАЭС ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, процедуры обращения за предоставлением статуса наблюдателя при союзе, порядка возможного введения сторонами экстренных фитосанитарных мер и разработки программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей", — передает госагентство.

Глава белорусского государства также подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов. Он предусматривает возможность принятия Советом Евразийской экономической комиссии решения о финансовой поддержке проектов за счет союзного бюджета.