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Лукашенко подписал законы о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщило 2... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, новости, белоруссия, еаэс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщило 2 ноября информагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Данным протоколом Высший Евразийский экономический совет наделяется дополнительными полномочиями. Они касаются определения общих принципов установления в законодательстве стран ЕАЭС ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, процедуры обращения за предоставлением статуса наблюдателя при союзе, порядка возможного введения сторонами экстренных фитосанитарных мер и разработки программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей", — передает госагентство.
Глава белорусского государства также подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов. Он предусматривает возможность принятия Советом Евразийской экономической комиссии решения о финансовой поддержке проектов за счет союзного бюджета.