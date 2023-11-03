МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь сократился на 107,106 миллиарда рублей — до 13,541 триллиона рублей, а в долларах увеличился — на 5,119 миллиарда долларов, до 145,224 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Минфин готовит законопроект о предотвращении валютных нарушений

"По состоянию на 1 ноября 2023 года объем ФНБ составил 13 541 231,5 миллиона рублей или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год … что эквивалентно 145 224,4 миллиона долларов", — говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,938 триллиона рублей, или 74,411 миллиарда долларов (4,6% ВВП).

Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей — до 13,648 триллиона рублей, а в долларах — на 2,7 миллиарда, до 140,105 миллиарда долларов. Его ликвидная часть на 1 октября составляла 7,14 триллиона рублей, или 73,297 миллиарда долларов (4,8% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 ноября было размещено 3,667 миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней, 261,8 миллиона рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 657,76 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 940,395 миллиарда рублей и 1,9 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – почти 329 миллиардов рублей. На субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,4 миллиарда рублей.

Еще 3,028 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 92,79 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 58,3 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК, 147,2 миллиарда рублей — в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей вложено в облигации VK, а еще 185,7 миллиарда рублей — в облигации ООО "НЛК-Финанс".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 348,9 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,107 миллиарда долларов.