МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минфин России хочет вывести застройщиков из-под планируемых ограничений на плавающие ставки по кредитам для микробизнеса в России, поскольку опасается снижения предложений таких ссуд в сфере недвижимости и как следствие роста стоимости жилья, а также проживания в гостиницах, следует из проекта постановления министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Набиуллина оценила плавающие ставки по кредитам для населения

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предлагающий установить лимиты, которые ограничат размер изменения плавающих ставок для микробизнеса. Предполагается, что ставка может меняться не более чем на 4 процентных пункта.

Минфин считает, что введение такого закона приведет к ограничению предложения кредитования по плавающим ставкам, которые более выгодны заемщикам из сферы недвижимости. Такие предприятия, как пояснило ведомство, зачастую реализуют проекты на балансе отдельной, специально созданной организации, поэтому могут быть отнесены к микропредприятию.

Минфин пояснил, что по кредитам застройщиков жилой недвижимости устанавливается средневзвешенная ставка, которая состоит из двух компонентов: базовой ‎и специальной. Базовая ставка, как правило, плавающая и начисляется на долг непокрытый средствами на счетах эскроу. Специальная ставка при этом фиксированная и начисляется на часть долга, который покрыт средствами на счетах эскроу. Таким образом долг защищен от роста процентной ставки при увеличении рыночного индикатора, указало министерство.

Помимо застройщиков, Минфин хочет вывести из-под планируемого ограничения плавающих ставок для микробизнеса еще ряд отраслей, работающих в сфере коммерческой недвижимости, в числе которых гостиничный бизнес и ритейлеры. "Фиксированные ставки, которыми в результате будут пользоваться заемщики, приведут к увеличению процентной нагрузки и, как следствие, увеличению стоимости квадратного метра жилой площади, ставки аренды для ритейлера и стоимости проживания при аренде гостиницы", — опасается Минфин.

"Принятие проекта постановления поддержит отрасль жилищного строительства, которая играет определяющую роль для экономики и несет огромный социальный эффект, а также ритейлеров, которые прокрывают основные потребности групп населения продуктами питания, одеждой, техникой и мебелью, и гостиничную отрасль, которые также являются особо важными в условиях санкционного давления", — обосновало свои предложения ведомство.