САМАРКАНД, 4 ноя — ПРАЙМ. Росрыболовство в ходе проверки состояния российской экономзоны промысла после сброса воды с "Фукусима-1" фиксирует отсутствие каких-либо отклонений от нормальных показателей, но есть определенные сигналы по превышения концентраций вредных веществ в японской зоне вылова, заявил РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков. Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

"Мы внимательно следим за своей экономзоной. Мы еще с момента аварии очень много исследований проводили и сейчас; уже с момента сброса воды наше научно-исследовательское судно осуществляло заборы воды, изучало и проводило все анализы. У нас все показатели в норме, поэтому наша рыба — чистая, безопасная", — сообщил Шестаков.

"То, что происходит у японцев, нам сложно судить. Но уже поступают сигналы, что есть какие-то определенные превышения концентрации вредных веществ", — добавил он.

24 августа оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляция идет в прямом эфире ведущих японских телекомпаний.

Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россельхознадзор в конце сентября сообщал, что из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая по японской рыбопродукции.

Глава Росрыболовства в беседе в РИА Новости отдельно обратил внимание на оценки ученых по возможному движению водных масс из японской экономзоны.

"Тут важно отметить, что, как ученые говорят, если смотреть по течению — как оно идет, как двигается — то эта вода должна к нам прийти, может быть через 6-10 лет, по разным оценкам. Ученые говорят, что в общей массе воды концентрации вредных веществ не будет", — сказал он.

"Но мы все равно все отслеживаем, смотрим, постоянно проводим мониторинг", — добавил Шестаков.

2 ноября в Самарканде стартовал XVI Веронский евразийский экономический форум, который продлиться 2 дня. Форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.