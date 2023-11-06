МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон продолжит вводить антироссийские меры за несоблюдение потолка цен на нефть, пишет издание The Wall Street Journal. Во Франции раскритиковали очередной пакет антироссийских санкций

По данным издания, в США сейчас прорабатывают возможность повышения стоимости обслуживания судов, которые использует Россия. Для этого Вашингтон уже предложил менеджерам портов перечень рекомендаций, которые позволят увеличить затраты для РФ.

Отмечается, что в список условий включат наличие необходимой страховки для перемещения в водах. При этом изданию неизвестно, одобрят ли политики из других государств инициативу США.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакет санкций против России, в рамках которых будут введены "новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.