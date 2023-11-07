МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Китай за последнее десятилетие получил управление над глобальной сетью портов, "охватывающей все океаны и все континенты", при этом США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями такого расширения, пишет газета Washington Post. Китай крайне разочарован новыми ограничениями США на инвестиции

"Десять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин запустил морской "Шелковый путь", в рамках инициативы…, направленной на улучшение доступа Китая к мировым рынкам за счет инвестиций в транспортную инфраструктуру… Китай уже получил значительную долю в сети глобальных портов, которые играют центральную роль в мировой торговле и свободе судоходства. Хотя заявленная цель инвестиций была коммерческой, США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями", — пишет издание.

Как отмечает Washington Post, на момент объявления Си Цзиньпинем своей стратегии десять лет назад Китай имел доли в 44 портах по всему миру. Сейчас же, как утверждает издание, КНР владеет или управляет портами и терминалами почти в 100 точках в более 50 странах, "охватывая все океаны и все континенты". При этом отмечается, что большая часть инвестиций шла от компаний, которыми владеет китайское правительство, "что фактически сделало Пекин и Коммунистическую партию Китая крупнейшим оператором портов, которые лежат в центре глобальных цепочек поставок".

Аналитики, чьи мнения приводит издание, полагают, что такое расширение имеет решающее значение для экономической мощи Китая, а также — серьезные военные последствия.

По мнению аналитиков, соответствующие инвестиции открывают для Пекина "окно в деловые отношения между конкурентами", могут быть использованы, чтобы помочь Китаю защитить свои маршруты поставок, а также следить за передвижением американских военных. Washington Post утверждает, что в "принадлежащие Китаю" порты уже заходят китайские военные корабли.

"Не имея военно-морского присутствия в Индийском океане два десятилетия назад, Китай теперь постоянно держит в регионе от шести до восьми военных кораблей в любой момент времени", — приводит издание слова американских чиновников.

Чиновники США также отмечают, что интересы Китая в портах в Персидском заливе и Красном море "выходят за пределы чисто коммерческих". Они утверждают, что многие из них расположены в стратегически важных точках с интенсивным судоходным движением, в этих местах морские пути узки, а суда потенциально уязвимы.

Помимо этого издание отмечает, что Китай уже контролирует или вложил крупные инвестиции в более чем 20 портов в Европе, "что дает ему значительное влияние на маршруты поставок на континент." Кроме того, многие из них служат жизненно важными логистическими и перевалочными пунктами для НАТО и ВМС США.