МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о сертификате номиналом 1 миллион рублей на покупку отечественного автомобиля для родителей до 35 лет, следует из документа.

"В целях поддержки молодых семей с ребенком с небольшими доходами законопроектом предлагается предоставить им право на получение семейного сертификата на покупку отечественного автомобиля. Право на получение сертификата предоставляется родителям в возрасте не более 35 лет при условии, если оба или один из них являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживают на территории Российской Федерации, а совокупный годовой доход семьи не превышает 3 миллионов рублей", — написано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что номинальная стоимость сертификата составит 1 миллион рублей. Чтобы избежать мошеннических действий, машину будет запрещено продавать или передавать в залог в течение пяти лет.

"Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению сертификата Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом правительством РФ", — уточняется в пояснительных материалах.

Информация о получении сертификата может быть размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Принятие законопроекта поддержит молодые семьи и окажет положительное влияние на увеличение демографии и развитие отечественного автопрома, заключается в документе.