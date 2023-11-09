БИШКЕК, 9 ноя — ПРАЙМ. Странам Организации экономического сотрудничества организации следует углублять экономическое и инвестиционное взаимодействие, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в четверг на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте. Российско-киргизское соглашение об объединенной системе ПВО вступило в силу

По его словам, организация имеет огромный потенциал для того, чтобы действительно стать эффективным инструментом интеграции в современных условиях. В последние годы наблюдается расширение торгово-экономических отношений и развитие инвестиционного взаимодействия между странами ОЭС, отметил он.

Также Жапаров сообщил о росте показателей экспорта и импорта стран-членов как в рамках взаимной торговли, так и в сотрудничестве с третьими странами.

"При этом следует признать, что в настоящее время роль нашей организации в системе региональных экономических и хозяйственных связей пока не соответствует имеющемуся реальному потенциалу государств. К сожалению, мы сталкиваемся с такими проблемами, как высокие транспортные издержки, разница в подходах стран-членов по защите своих рынков и производителей, нестабильность мировых финансовых и энергетических рынков, а также другими факторами, которые негативно влияют на экономическую и социальную стабильность наших стран", — уточнил киргизский лидер.

Киргизия призывает страны ОЭС "выйти на качественно новый уровень сотрудничества путем поиска новых подходов в решении указанных задач", добавил Жапаров. "Газпром" не исключает транзит газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан

"Важно направить наши совместные усилия на выявление проблемных вопросов и выработку эффективных механизмов, способствующих решению этих проблем. Мы должны вместе способствовать большей диверсификации взаимных торговых потоков для формирования и продвижения общих экономических интересов. Это все, несомненно, будет содействовать успешному формированию единого экономического пространства с проявлением всех форм экономического сотрудничества и взаимодействия", — подчеркнул он.

Кроме того, президент Киргизии призвал страны организации развивать транспортные коридоры.

По его мнению, драйвером экономического роста является развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала.

"Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между Севером и Югом, Западом и Востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона для того, чтобы создать возможности для выхода к морским портам", — заявил глава государства.

Жапаров подчеркнул, что Киргизия придает особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

"Данный проект в значительной степени повысит торгово-экономические и транзитные возможности нашего региона, связав около 4 миллиардов человек и расширив географию грузоперевозок из Азии через Турцию в Европу, на Ближний Восток, в Иран, а также в страны Персидского залива и Северной Африки", — подчеркнул он.

ОЭС —региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В саммите в Ташкенте принимают участие девять из десяти глав государств и правительств стран-участниц организации — все, кроме Афганистана.