Жапаров призвал страны ОЭС к экономическому и инвестиционному взаимодействию
БИШКЕК, 9 ноя — ПРАЙМ. Странам Организации экономического сотрудничества организации следует углублять экономическое и инвестиционное взаимодействие, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в четверг на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.
По его словам, организация имеет огромный потенциал для того, чтобы действительно стать эффективным инструментом интеграции в современных условиях. В последние годы наблюдается расширение торгово-экономических отношений и развитие инвестиционного взаимодействия между странами ОЭС, отметил он.
Также Жапаров сообщил о росте показателей экспорта и импорта стран-членов как в рамках взаимной торговли, так и в сотрудничестве с третьими странами.
"При этом следует признать, что в настоящее время роль нашей организации в системе региональных экономических и хозяйственных связей пока не соответствует имеющемуся реальному потенциалу государств. К сожалению, мы сталкиваемся с такими проблемами, как высокие транспортные издержки, разница в подходах стран-членов по защите своих рынков и производителей, нестабильность мировых финансовых и энергетических рынков, а также другими факторами, которые негативно влияют на экономическую и социальную стабильность наших стран", — уточнил киргизский лидер.
Киргизия призывает страны ОЭС "выйти на качественно новый уровень сотрудничества путем поиска новых подходов в решении указанных задач", добавил Жапаров.
"Важно направить наши совместные усилия на выявление проблемных вопросов и выработку эффективных механизмов, способствующих решению этих проблем. Мы должны вместе способствовать большей диверсификации взаимных торговых потоков для формирования и продвижения общих экономических интересов. Это все, несомненно, будет содействовать успешному формированию единого экономического пространства с проявлением всех форм экономического сотрудничества и взаимодействия", — подчеркнул он.
Кроме того, президент Киргизии призвал страны организации развивать транспортные коридоры.
По его мнению, драйвером экономического роста является развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала.
"Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между Севером и Югом, Западом и Востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона для того, чтобы создать возможности для выхода к морским портам", — заявил глава государства.
Жапаров подчеркнул, что Киргизия придает особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.
"Данный проект в значительной степени повысит торгово-экономические и транзитные возможности нашего региона, связав около 4 миллиардов человек и расширив географию грузоперевозок из Азии через Турцию в Европу, на Ближний Восток, в Иран, а также в страны Персидского залива и Северной Африки", — подчеркнул он.
ОЭС —региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В саммите в Ташкенте принимают участие девять из десяти глав государств и правительств стран-участниц организации — все, кроме Афганистана.
https://1prime.ru/state_regulation/20231109/842219230.html