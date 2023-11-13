МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство усовершенствовало правила доведения бюджетных средств до регионов на субсидии в рамках социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Чтобы облегчить процедуру внесения платы за подключения внутри участка, мы совершенствуем правила доведения бюджетных средств до регионов. Соответствующее постановление правительства подготовлено", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин уточнил, что оформить субсидию теперь могут и те, кто подпишет допсоглашение к действующим договорам в рамках догазификации.

"Упрощаем условия использования оборудования, включая котлы, счетчики, плиты, необходимые для подводки газа. Все эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников, ну и реализовать поручение президента по социальной газификации в полном объеме", — сказал премьер.

Мишустин отметил, что на субсидии в рамках социальной газификации в этом году было выделено свыше 1,5 миллиардов рублей, и это позволит заключить 18 тысяч договоров для льготных категорий.