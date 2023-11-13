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Правительство улучшило правила доведение бюджетных средств до регионов
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Правительство усовершенствовало правила доведения бюджетных средств до регионов на субсидии в рамках социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Чтобы... ПРАЙМ, 13.11.2023
энергетика, регионы, экономика, новости, газ, бюджет, россия, регионы, газификация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство усовершенствовало правила доведения бюджетных средств до регионов на субсидии в рамках социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы облегчить процедуру внесения платы за подключения внутри участка, мы совершенствуем правила доведения бюджетных средств до регионов. Соответствующее постановление правительства подготовлено", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин уточнил, что оформить субсидию теперь могут и те, кто подпишет допсоглашение к действующим договорам в рамках догазификации.
"Упрощаем условия использования оборудования, включая котлы, счетчики, плиты, необходимые для подводки газа. Все эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников, ну и реализовать поручение президента по социальной газификации в полном объеме", — сказал премьер.
Мишустин отметил, что на субсидии в рамках социальной газификации в этом году было выделено свыше 1,5 миллиардов рублей, и это позволит заключить 18 тысяч договоров для льготных категорий.