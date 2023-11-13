МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство усовершенствовало правила доведения бюджетных средств до регионов на субсидии в рамках социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин призвал давать субсидии по соцгазификации участникам СВО

"Чтобы облегчить процедуру внесения платы за подключения внутри участка, мы совершенствуем правила доведения бюджетных средств до регионов. Соответствующее постановление правительства подготовлено", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин уточнил, что оформить субсидию теперь могут и те, кто подпишет допсоглашение к действующим договорам в рамках догазификации.

"Упрощаем условия использования оборудования, включая котлы, счетчики, плиты, необходимые для подводки газа. Все эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников, ну и реализовать поручение президента по социальной газификации в полном объеме", — сказал премьер.

Мишустин отметил, что на субсидии в рамках социальной газификации в этом году было выделено свыше 1,5 миллиардов рублей, и это позволит заключить 18 тысяч договоров для льготных категорий.