МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Необходимо расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части плановых и внеплановых проверок поставщиков и производителей горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Правительство расширило полномочия территориальных органов ФАС

"Уже в ближайшее время его (механизм контроля — ред.) надо усовершенствовать несколькими способами. Первое — расширением полномочий Федеральной антимонопольной службы по проведению плановых и внеплановых надзорных мероприятий в отношении производителей и поставщиков горюче-смазочных материалов. Сейчас ФАС может проводить проверку по согласованию с надзорными органами", — сказал он.

Двойных объяснил, что каждый год перед уборочной и посевной кампанией проводится заседание штаба с профильными ведомствами, где обсуждается план регионов, их потребности в ГСМ, способы не допустить скачкообразный рост цен на ГСМ и другие спекуляции.

"Как обычно работает механизм контроля? ФАС проверяет участников рынка на предмет картельных сговоров, необоснованных увеличений цен, на создание искусственного дефицита. В этом году в связи с изменением цены национальной валюты и снижением российского экспорта из-за разрыва ряда цепочек этот механизм в полной мере не сработал", — подчеркнул парламентарий.

Двойных также отметил, что необходимо обратить особое внимание на прекращение серого экспорта ГСМ. Отдельно сенатор подчеркнул, что причиной дефицита и роста цен на ГСМ стало совпадение по срокам плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов — надо сделать так, чтобы "в период уборочной и посевной кампаний массовых уходов на плановый ремонт не было".

"Не хочу называть это "идеальным штормом", но в этом году целый ряд факторов совпали и привели именно к таким последствиям. Это совершенно точно не снимает ответственности ни с нас, ни с регионов. Задача — оперативно сделать выводы, чтобы такая ситуация не повторилась", — сказал Двойных, отвечая на вопрос, почему в этом году сроки ремонта НПЗ совпали.

Сенатор также считает, что необходимо обеспечить своевременную перевозку ГСМ железнодорожным транспортом, "поскольку баланс в регионе не всегда дает результат".

"Протяженность целого ряда регионов – сотни километров. Бывает, энергетики нам докладывают, что в регионе нужный объем есть, а сельхозпроизводители говорят, что в целом по региону он есть, только в том районе и в той транспортной доступности, в которых они работают, он отсутствует. Поэтому здесь необходимо переходить к большей детализации. Когда есть профицит — проблем не возникает, а этот год показал обратное", — заключил Двойных.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.