МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила решение вывести из-под действия гибких экспортных пошлин товары для личного пользования, а также малоценные товары стоимостью менее 200 евро, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ. В России начинают действовать гибкие экспортные пошлины

Как указано в сообщении, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию поддержала ряд дополнительных изъятий из-под действия экспортных пошлин, введенных 1 октября текущего года.

"Участники заседания согласились с предложением не взимать пошлину с малоценных товаров стоимостью менее 200 евро… Речь идет о коммерческих грузах небольшой стоимости, запасных частях, образцах (как для представления дальнейших продаж, так и для сертификации российской продукции за рубежом), рекламных материалах, товарах, реализуемых в рамках электронной торговли, документах, корреспонденции и других товарах", — говорится в релизе министерства.

"Кроме того, поддержано установление возможности применения процедуры беспошлинной торговли к товарам, на которые установлены "курсовые" экспортные пошлины. Это направлено на сохранение режима беспошлинной торговли в отношении ряда товаров из ассортимента магазинов Duty Free. Также одобрено решение о выводе из-под данного регулирования товаров для личного пользования", — добавили в министерстве.

Также подкомиссия поддержала введение с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временной нетарифной квоты на вывоз отдельных видов удобрений за пределы ЕАЭС. "Квота для азотных удобрений составит 9 812 980 тонн, для сложных удобрений 7 135 241 тонну. Решение направлено на пролонгацию механизма экспортного квотирования для контроля цен и объемов поставок минеральных удобрений на территории РФ", — пояснили в министерстве.