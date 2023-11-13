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ОАК поставит российским авиакомпаниям самолеты SJ-100
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Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор... ПРАЙМ, 13.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, оак, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
"Да, такие планы у нас в комплексной программе. Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", — сказал он, отвечая на вопрос о поставках SJ-100 в следующем году. В этом году поставок не будет, поскольку программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше запланированного.