МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. Глава ОАК отметил кратный рост производства некоторых боевых самолетов

"Да, такие планы у нас в комплексной программе. Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", — сказал он, отвечая на вопрос о поставках SJ-100 в следующем году. В этом году поставок не будет, поскольку программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше запланированного.