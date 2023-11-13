МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки необходимо для равномерного развития бизнеса и предотвращения проблем на средней дистанции, заявил первый заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе интервью изданию "Аргументы и факты". Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены в России

Ганган подчеркнул, что основная задача банка — найти баланс между спросом и предложением, а не подавлять производство. "Наша задача — не подавить потребительский спрос при помощи ключевой ставки, а восстановить баланс, чтобы рост спроса соответствовал росту производства. В этом случае инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет устойчиво расти",- отметил он.

По словам Гангана, экономика России столкнулась с ограничением увеличения производства из-за нехватки рабочей силы, особенно в обрабатывающих отраслях. «Производственные мощности сегодня практически полностью загружены. Чтобы увеличивать производство, надо запускать новые мощности, а на это нужно время. Но более фундаментальное ограничение для дальнейшего расширения производства сейчас — это нехватка рабочих рук, особенно в обрабатывающих отраслях», — объяснил Ганган.

Он предложил внедрить новейшие технологии, такие как автоматизация, роботизация или искусственный интеллект, чтобы снизить трудозатраты и решить эту проблему.

Ранее глава Банка России, Эльвира Набиуллина, также высказала обеспокоенность по поводу нехватки рабочей силы в российской экономике, особенно в машиностроении и химической промышленности.