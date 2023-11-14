ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот через пункты пропуска с Китаем в Приморье с за 10 месяцев текущего года вырос почти на 47% по сравнению с аналогичными данными за 2022 год, до 1,1 миллиона тонн, сообщает Уссурийская таможня. В РАН оценили идею экономического союза России и Китая

"В связи с изменением логистики международных грузоперевозок объём товаров, следующих через пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Уссурийской таможни, значительно увеличился. Увеличение товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составило 46,68%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что товарооборот за 10 месяцев составил 1,1 миллиона тонн товаров. С начала года оформлено 86 983 грузовых автомобилей, следующих в экспортном и в импортном направлениях.

В третьем квартале 2023 года почти в два раза по сравнению с прошлым годом вырос экспорт товаров. В Китай вывозились в основном соя, уголь, газ, лесо- и пиломатериалы, продукты: конфеты, краб и рыба и другие. КНР поставляла через пункты пропуска в Приморье одежду, обувь, продукты, электронику, автомобили, спецтехнику и другие товары.

Пассажирское сообщение в автомобильных пунктах пропуска возобновилось с января 2023 года после снятия антиковидных ограничений. С тех пор таможенники оформили 668 330 российских и китайских граждан, 18 477 пассажирских автобусов с туристами.

Отмечается, что для ускорения таможенных процедур увеличено количество сотрудников в пунктах пропуска, в пиковые периоды применяется реверсивная схема движения фур и автобусов. Увеличено время работы таможенников, грузовое направление таможенного поста "Пограничный" с сентября работает круглосуточно.