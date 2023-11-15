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Байден предупреждал Китай о "реальных проблемах", пишет СМИ
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Президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином говорил спонсорам о "реальных проблемах" Китая, передает телеканал CNN. Китайский лидер в среду, 15... ПРАЙМ, 15.11.2023
экономика, новости, китай, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином говорил спонсорам о "реальных проблемах" Китая, передает телеканал CNN.
Китайский лидер в среду, 15 ноября прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. Си Цзиньпин также побеседует с Байденом.
"Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире… У них реальные проблемы, друзья", — сказал американский лидер.
По данным CNN, глава Белого дома мог подразумевать экономические проблемы, такие как рост безработицы и кризис в области недвижимости.
Ранее агентство Reuters, сославшись на аналитиков банка HSBC, сообщало, что основная фаза кризиса на рынке недвижимости в Китае завершилась.