МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином говорил спонсорам о "реальных проблемах" Китая, передает телеканал CNN. На Байдена подали в суд за "геноцид" в секторе Газа

Китайский лидер в среду, 15 ноября прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. Си Цзиньпин также побеседует с Байденом.

"Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире… У них реальные проблемы, друзья", — сказал американский лидер.

По данным CNN, глава Белого дома мог подразумевать экономические проблемы, такие как рост безработицы и кризис в области недвижимости.

Ранее агентство Reuters, сославшись на аналитиков банка HSBC, сообщало, что основная фаза кризиса на рынке недвижимости в Китае завершилась.