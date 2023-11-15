2023-11-15T17:46:49+03:00
2023-11-15T17:46:49+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231115/842277822.html
В ЕК раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций
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В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут запреты на импорт и экспорт, а также меры контроля цен на нефть из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. Он... ПРАЙМ, 15.11.2023
экономика, новости, ес, ек, санкции против рф, цены на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут запреты на импорт и экспорт, а также меры контроля цен на нефть из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
Он также подтвердил передачу ЕК странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций.
"Теперь государства-члены ЕС должны единогласно принять пакет, включая предложения верховного представителя. Мы будем тесно сотрудничать с Советом ЕС, чтобы обеспечить это как можно скорее", — сказал он.
По его словам, новый пакет будет включать запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению контроля цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции", кроме того "пакет также направлен на сокращение… доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам".
"Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнёрами по G7", — добавил он.