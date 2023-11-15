БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут запреты на импорт и экспорт, а также меры контроля цен на нефть из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.

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Он также подтвердил передачу ЕК странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций.

"Теперь государства-члены ЕС должны единогласно принять пакет, включая предложения верховного представителя. Мы будем тесно сотрудничать с Советом ЕС, чтобы обеспечить это как можно скорее", — сказал он.

По его словам, новый пакет будет включать запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению контроля цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции", кроме того "пакет также направлен на сокращение… доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам".

"Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнёрами по G7", — добавил он.