БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут запреты на импорт и экспорт, а также меры контроля цен на нефть из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. Африка встала на защиту российских алмазов от санкций Запада

Он также подтвердил передачу ЕК странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций.

"Теперь государства-члены ЕС должны единогласно принять пакет, включая предложения верховного представителя. Мы будем тесно сотрудничать с Советом ЕС, чтобы обеспечить это как можно скорее", — сказал он.

По его словам, новый пакет будет включать запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению контроля цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции", кроме того "пакет также направлен на сокращение… доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам".

"Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнёрами по G7", — добавил он.