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Ozon оценил рост оборота товаров и услуг
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Российский маркетплейс Ozon в третьем квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 450,8 миллиарда... ПРАЙМ, 16.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, ozon, маркетплейс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon в третьем квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 450,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
При этом выручка выросла на 77% — до 109 миллиардов рублей.
"GMV, включая услуги, в 3 квартале 2023 года вырос в 2,4 раза год к году, до 450,8 миллиарда рублей, благодаря быстрому росту числа заказов, среднего чека и базы лояльных покупателей. Еще быстрее росли продажи продавцов — они показали рост почти в 2,6 раза год к году, а их доля в обороте маркетплейса достигла 83,5% (рост на 5,4 процентных пункта)", — сказано в отчете.