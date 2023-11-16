МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon в третьем квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 450,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Ozon запустил продажи в Узбекистане

При этом выручка выросла на 77% — до 109 миллиардов рублей.

"GMV, включая услуги, в 3 квартале 2023 года вырос в 2,4 раза год к году, до 450,8 миллиарда рублей, благодаря быстрому росту числа заказов, среднего чека и базы лояльных покупателей. Еще быстрее росли продажи продавцов — они показали рост почти в 2,6 раза год к году, а их доля в обороте маркетплейса достигла 83,5% (рост на 5,4 процентных пункта)", — сказано в отчете.