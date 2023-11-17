МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз России подготовил проект приказа, предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвесткредитов отдельно для производителей бройлеров, сообщило министерство. Минсельхоз отметил тенденцию роста экспорта российских сельхозпродуктов

"В целях дополнительной поддержки производства бройлеров Минсельхозом подготовлен проект приказа, предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвесткредитов отдельно для производителей бройлеров", — говорится в сообщении.

Согласно проекту, начиная с 1 декабря 2023 года производителям бройлеров и продуктов их переработки будут доступны инвесткредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов.

Утверждение указанного проекта приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров, считают в министерстве.

Как напомнили в Минсельхозе в целом производителям мяса птицы и яиц доступен целый ряд инструментов государственной поддержки. Среди них субсидии на страхование поголовья, компенсация части затрат и льготное инвестиционное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве, льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и другие меры.