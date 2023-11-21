ЖЕНЕВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Месячная инфляция в секторе Газа в октябре составила 12%, цены на минеральную воду выросли вдвое, в то время как цены на пшеничную муку выросли на 65%, заявил на брифинге в Женеве главный экономист Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Ариф Хуссейн. В Кремле заявили о продолжении операции по вывозу россиян из Газы

"В октябре инфляция в секторе Газа в месячном исчислении составила 12%. Цены на минеральную воду в секторе Газа удвоились в течение месяца, цены на пшеничную муку на 65%, цены на овощи на 32% и цены на свежие фрукты на 27%", — сказал он.

Хуссейн добавил, что большинство пекарен закрылись, и ни одна из них не работает на севере Газы из-за разрушения инфраструктуры и нехватки энергии и воды.

"В среднем жители Газы имеют не более одного-трех литров воды в день, когда международный минимальный стандарт для чрезвычайных ситуаций составляет 15 литров на человека в день. Вынужденные переселенцы в убежищах на севере Газы уже более недели не получают бутилированную воду, что вызывает серьезные опасения по поводу обезвоживания и заболеваний, передаваемых через воду, из-за потребления воды из небезопасных источников", — уточнил представитель ВПП.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.