МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, говорится на сайте правительства РФ. Россия останется лидером по экспорту пшеницы, заявил Путин

"Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.