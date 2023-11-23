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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231123/842348396.html
Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы
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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31... ПРАЙМ, 23.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, твердая пшеница, запрет на экспорт пшеницы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, говорится на сайте правительства РФ.
"Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.