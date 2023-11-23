МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 20 крупнейших медицинских компаний России по сумме выручки по итогам прошлого года, первую строчку в нем заняла группа компаний "Медси" с выручкой в 35,98 миллиарда рублей, говорится на сайте издания. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ГК "Медси"

В топ-10 рейтинга вошли также "Мать и дитя", "Европейский медицинский центр" (ЕМС), "СМ-Клиника", "МедИнвестГрупп", Медицинский институт имени Сергея Березина (МИБС), "Медскан", сеть клиник "Скандинавия" и "Скандинавия Ава-Петер", "Эксперт" и сеть частных медицинских центров "Екатерининская". Издание отмечает, что совокупная выручка 20 крупнейших компаний за год выросла со 189 миллиардов до 208 миллиардов рублей.

Самой дорогой компанией рейтинга стал "Европейский медицинский центр", где первичный прием терапевта стоит 20 тысяч рублей, при этом годом ранее эта услуга в сети стоила почти в два раза меньше. Самый низкий ценник на первичный прием терапевта в топ-20 этого года — у липецкой сети "Эксперт" (1557 рублей). В предыдущем рейтинге самым дешевым был кировский медицинский центр "Лайт" (920 рублей, в рейтинг этого года компания не вошла).

Отрицательная динамика выручки за 2022 год отмечена только у двух участников рейтинга: ЕМС (-8,05%) и "Мой медицинский центр" (-13,76%). Самой динамичной компанией в 2022 году стал "Медскан", нарастивший выручку на 96,3%. Второе место по росту выручки за год занял "Медхолдинг" вице-президента "Опоры России" Александра Грота (+45,3%).

Суммарное количество пациентов участников рейтинга в 2022 году превысило 11 миллионов человек. Лидирует по этому показателю екатеринбургская "УГМК-здоровье" — семь клиник компании оказали медицинскую помощь 2,1 миллиона пациентам. А "Медси" (142 клиники), занявшая второе место по количеству пациентов, обслуживала в 2022 году 1,5 миллиона человек.

Всего в рейтинг вошли 11 московских компаний, четыре из Санкт-Петербурга, две из Екатеринбурга, по одной из Липецка и Краснодара.