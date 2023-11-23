МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в ряде стран Юго-Восточной Азии в октябре вновь растет, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб. Последним опубликовал данные Сингапур — там темпы роста цен разогнались до 4,7%. Годовая инфляция в России ускорилась

Так, инфляция в Сингапуре в октябре ускорилась до 4,7% против 4,1% в сентябре, это стало самым высоким показателем с мая текущего года. Сильнее всего она увеличилась в сфере транспорта (8,4%), отдыха и культуры (5,8%), здравоохранения (5,2%) и продовольствия (4,1%). Единственной категорией, где цены показали снижение, стала одежда — там дефляция составила 0,1%.

В Индонезии темпы роста цен ускорились до 2,56% с наименьшего за полтора года уровня сентября в 2,28%. Также она разогналась в Лаосе до 25,83% с минимальных за год 25,69%. В Восточном Тиморе инфляция сохраняется на уровне 8,7% — максимуме с марта этого года.

При этом в ряде стран в середине осени инфляция замедлилась: во Вьетнаме — до 3,59% с сентябрьских 3,66%, на Филиппинах — до 4,9% с 6,1%, а в Таиланде и вовсе зафиксирована дефляция в 0,3%. Остальные страны региона пока не опубликовали данные за октябрь.

Юго-Восточная Азия является крупным торговым партнером России. По данным ООН и национальных таможен, основными экспортерами в Россию в прошлом году были Вьетнам и Индонезия, поставившие товаров на 1,6 миллиарда и 1,4 миллиарда долларов соответственно. Далее идут Таиланд (581 миллион долларов), Малайзия (547 миллионов долларов) и Сингапур (183 миллиона долларов). Общий объем импорта региона из России составил 10,7 миллиарда долларов.