МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Большинство немцев считает, что канцлер страны Олаф Шольц не может справиться с кризисом в Германии на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года, свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения Forsa. Германия лишила Украину самого важного из-за "дыры" в бюджете

Проведенное для телеканала N-tv исследование показало, что 66% респондентов полагает, что канцлер не может справиться с нынешней кризисной ситуацией, а достаточно компетентным его считают только 24% опрошенных. В результате опроса также выяснилось, что 69% немцев уверены, что кабмин страны не справляется с кризисом в сфере бюджета.

Forsa опросил 1010 человек, статистическая погрешность опроса не приводится.

Ранее исследование института INSA для газеты Bild показало, что более трети жителей ФРГ не против проведения досрочных выборы в стране и только каждый пятый немец высказался за то, чтобы кабмин Шольца продолжил свою работу.

В конце ноября минфин ФРГ заморозил бюджет на допрасходы правительства до конца 2023 года. Данная мера затронет почти все бюджетное ассигнование различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

Данная мера введена после принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.