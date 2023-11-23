МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Экономику Украины нужно перестроить на военный лад, как в Израиле, заявил британскому изданию Financial Times премьер страны Денис Шмыгаль. Украина неожиданно теряет союзника в Европе

Корреспондент газеты в ходе недавней поездки на Украину встретился со Шмыгалем. "План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, — по модели Израиля", — сообщила Financial Times.

Шмыгаль 15 сентября сообщал, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, превышающими суммы затрат на социальную сферу, медицину и образование. Он также выразил надежду, что Украина получит финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Евросоюза, США и МВФ.

В Белом доме уже заявили, что согласованные конгрессом США средства для киевского режима на исходе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны. При этом, как отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет заменить США в поставках помощи Украине.