МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подверженность реального сектора российской экономики санкционным рискам постепенно снижается, но тем не менее она все равно остается существенной, поскольку сохраняется доля внешнеторговых платежей в валютах недружественных стран, заявила директор департамента финстабильности Банка России Елизавета Данилова. Санкции против СПБ Биржи осложнили разморозку активов по лицензиям ЕС

"В целом можно сказать, что подверженность наша санкциям снижается постепенно…. Подверженность нашего реального сектора санкционным рискам постепенно снижается, но все равно она остается существенной, потому что остаются еще доли внешнеторговых операций. Нужно продолжать работу, чтобы и дальше ее (подверженность — ред.) снижать", — сказала Данилова, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Она отметила, что традиционно высокая подверженность внешнеэкономической деятельности России санкциям была обусловлена использованием валют недружественных стран в платежах. Так, на начало 2022 года доля "токсичных" валют в расчетах российских экспортеров составляла 96%. А вот сейчас она сильно снизилась: доля токсичных валют в валютной выручке 30 крупнейших компаний составила 17%. "Чем меньше мы используем токсичные валюты, тем меньше наши компании подвержены санкционным угрозам", — добавила Данилова.

Кроме того, ЦБ видит ухудшение ситуации с корсчетами российских банков в заграничных кредитных организациях — их закрывают, вводят новые санкции. Но при этом наши банки развивают отношения с дружественными странами и открывают корсчета там. Кроме того, растет доля расчетов в рублях.

Помимо этого, "очень ускоренно" продолжается девалютизация активов и обязательств банковского сектора. Так, с начала 2022 года до 1 ноября 2023 года доля валютных кредитов компаний РФ снизилась до 17% с 25%. А доля валютных депозитов корпоративных клиентов банков — до 23% с 30%. Также существенно сократили свои валютные депозиты и физлица — до 9% с 20%. "При этом в структуре этих средств в иностранной валюте постоянно возрастет доля дружественных валют, конечно, это в первую очередь юань", — обратила внимание Данилова, отметив, что уже половина валютных депозитов российских компаний открыта в дружественных валютах.

"Тем самым снижается риск возможных блокировок и потерь, которые недружественные страны могут нанести нашей финансовой системе", — заключила она.