МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейцы все меньше поддерживают военную помощь Украине, теперь и в Швеции резко упало число одобряющих, пишет SVT. Украина неожиданно теряет союзника в Европе

Ранее в Швеции поддержка Украины была высочайшей среди всех стран в Европе.

Последний опрос показал, что доля шведов, поддерживающих выделение помощи Киеву, рухнула с 93 до 77 процентов. Причем это произошло всего за несколько месяцев. Опрос проводился в августе, результаты появились уже осенью. До августа жители Швеции активно выступали за выделение как денег, так и оружия Украине.

В других скандинавских странах похожая ситуация. Среди датчан доля одобряющих упала с 89 до 76 процентов, в Финляндии — с 89 до 83 процентов. В Эстонии доля одобряющих растет — 80 процентов (+16 процентных пункта).

В целом по Евросоюзу доля одобряющих выделение военной помощи Киеву по результатам опроса снизилась на 7 процентных пункта до 57 процентов. В Германии она — 51 процент (-11 процентных пункта), во Франции — 55 процентов (- 3 процентных пункта).

Самая низкая доля поддержки у Сербии (не входит в ЕС) — 20 процентов. В соседней Болгарии доля сторонников военной поддержки Украины составила 30 процентов. На Кипре она составляет 36 процентов. Крупный союзник отказался поставлять Киеву вооружение, пишут СМИ

В соседней с Украиной Словакии за дальнейшую поддержку ВСУ проголосовали 37 процентов респондентов. Напротив, в Португалии доля сторонников Украины велика — 90 процентов, больше, чем в соседней Испании (60 процентов).

По мнению политолога из Института иностранных дел Калле Хоканссона, цифры продолжат падать, так как опрос был проведен до начала войны между ХАМАС и Израилем.

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