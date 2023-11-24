МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ перенесла встречу заседания на несколько дней из-за разногласий с Нигерией и Анголой, пишет Reuters. Нефтяной рынок на следующей неделе ждет шоковая волатильность

Первоначально мероприятие было запланировано на 26 ноября, но его неожиданно перенесли на 30-е.

В июне 2023 года ОПЕК+ пересмотрела целевые показатели добычи нефти для нескольких членов. В частности, Объединенные Арабские Эмираты добавили 200 000 баррелей в сутки к новому целевому показателю в 3,219 миллиона баррелей (в сутки) на 2024 год.

Однако Нигерия и Ангола оказались среди государств, которым были поставлены более низкие цели по добыче. Есть небольшие проблемы и у Конго. Эти страны и раньше не могли достичь необходимых показателей из-за проблем с инвестированием и безопасностью.

Как сообщили агентству африканские чиновники, Ангола и Нигерия стремятся увеличить добычу нефти. Но ОПЕК сейчас с помощью консалтинговых компаний проверяет показатели в этих странах до конца 2023 года. Нигерия в преддверии заседания ОПЕК+ сообщила, что наращивает добычу нефти

По словам экспертов, наибольшие сомнения есть по Анголе, а Нигерия и Конго, вероятно, смогут согласовать необходимый уровень добычи. К концу июня 2024 года три независимые консалтинговые компании также проведут проверку планов мощностей добычи нефти для всех членов ОПЕК+, чтобы определить контрольные уровни на 2025 год.