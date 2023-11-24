2023-11-24T12:20:00+03:00
2023-11-24T12:43:20+03:00
2023-11-24T12:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231124/842364382.html
Названы страны, из-за которых перенесено заседание ОПЕК+
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ОПЕК+ перенесла встречу заседания на несколько дней из-за разногласий с Нигерией и Анголой, пишет Reuters. Первоначально мероприятие было запланировано на 26 ноября, но его... ПРАЙМ, 24.11.2023
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, опек, ангола, нигерия, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/29/840752962.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/29/840752962.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/29/840752961.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/29/840752961.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/29/840752949.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/29/840752949.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231123/842351806.html
https://1prime.ru/oil/20231123/842358318.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ перенесла встречу заседания на несколько дней из-за разногласий с Нигерией и Анголой, пишет Reuters.
Первоначально мероприятие было запланировано на 26 ноября, но его неожиданно перенесли на 30-е.
В июне 2023 года ОПЕК+ пересмотрела целевые показатели добычи нефти для нескольких членов. В частности, Объединенные Арабские Эмираты добавили 200 000 баррелей в сутки к новому целевому показателю в 3,219 миллиона баррелей (в сутки) на 2024 год.
Однако Нигерия и Ангола оказались среди государств, которым были поставлены более низкие цели по добыче. Есть небольшие проблемы и у Конго. Эти страны и раньше не могли достичь необходимых показателей из-за проблем с инвестированием и безопасностью.
Как сообщили агентству африканские чиновники, Ангола и Нигерия стремятся увеличить добычу нефти. Но ОПЕК сейчас с помощью консалтинговых компаний проверяет показатели в этих странах до конца 2023 года.
По словам экспертов, наибольшие сомнения есть по Анголе, а Нигерия и Конго, вероятно, смогут согласовать необходимый уровень добычи. К концу июня 2024 года три независимые консалтинговые компании также проведут проверку планов мощностей добычи нефти для всех членов ОПЕК+, чтобы определить контрольные уровни на 2025 год.