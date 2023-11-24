МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия привлекла кредит в размере 11 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Названы страны, из-за которых перенесено заседание ОПЕК+

Это самый крупный кредит, который привлекает правительство этой страны в 2023 году. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, который сформировался на фоне более слабых доходов от продажи нефти, чем изначально ожидала страна.

Источники агентства говорят, что срок кредита — 10 лет, выдан как минимум 15-ю банками (включая ICBC, Citi, First Abu Dhabi и HSBC). Ставка по кредиту составляет 100 базисных пунктов + ставка овернайт SOFR.

Ранее Саудовская Аравия пересмотрела параметры дефицита бюджета с 2023 по 2026 год. По итогам сентября 2023 года дефицит бюджета страны вырос до 9,5 миллиардов долларов.

Расходы королевства растут, в том числе, из-за реализации программы по диверсификации экономики и снижению зависимости от экспорта нефти — Vision 2030. Для ее реализации Саудовская Аравия использует не только нефтяные доходы, но и многомиллиардные инвестиции. Объем госдолга королевства на конец сентября составил 265 миллиардов долларов.