2023-11-24T15:54:00+03:00
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2023
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Саудовской Аравии потребовались большие деньги для бюджета
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Саудовская Аравия привлекла кредит в размере 11 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Это самый крупный кредит, который привлекает правительство этой страны в 2023 году. Средства... ПРАЙМ, 24.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия привлекла кредит в размере 11 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.
Это самый крупный кредит, который привлекает правительство этой страны в 2023 году. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, который сформировался на фоне более слабых доходов от продажи нефти, чем изначально ожидала страна.
Источники агентства говорят, что срок кредита — 10 лет, выдан как минимум 15-ю банками (включая ICBC, Citi, First Abu Dhabi и HSBC). Ставка по кредиту составляет 100 базисных пунктов + ставка овернайт SOFR.
Ранее Саудовская Аравия пересмотрела параметры дефицита бюджета с 2023 по 2026 год. По итогам сентября 2023 года дефицит бюджета страны вырос до 9,5 миллиардов долларов.
Расходы королевства растут, в том числе, из-за реализации программы по диверсификации экономики и снижению зависимости от экспорта нефти — Vision 2030. Для ее реализации Саудовская Аравия использует не только нефтяные доходы, но и многомиллиардные инвестиции. Объем госдолга королевства на конец сентября составил 265 миллиардов долларов.