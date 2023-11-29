2023-11-29T16:36:46+03:00
2023-11-29T16:36:46+03:00
2023-11-29T16:36:46+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842408912.html
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны
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ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, в третьем квартале вырос на 5,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в... ПРАЙМ, 29.11.2023
экономика, новости, сша, ввп, минторг сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, в третьем квартале вырос на 5,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Первая оценка предполагала рост американской экономики на 4,9%.