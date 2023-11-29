МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, в третьем квартале вырос на 5,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. ОЭСР улучшила прогноз по ВВП США в 2024 году

Первая оценка предполагала рост американской экономики на 4,9%.