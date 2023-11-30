2023-11-30T13:50:00+03:00
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2023
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Каждый пятый россиян может стать банкротом
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Потенциальными банкротами в России могут стать почти 9,79 миллиона человек, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По итогам ноября 2023... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, банки, кредит, банкротство, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Потенциальными банкротами в России могут стать почти 9,79 миллиона человек, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По итогам ноября 2023 года, за год число потенциальных банкротов (люди, которые не платят по займам 90 дней и более) выросло на 11 процентов и составляет около 20 процентов от всех заемщиков российских банков и МФО.
Общая задолженность потенциальных банкротов, по оценкам кредитного бюро, составляет 6,33 триллиона рублей (по итогам ноября 2022 года она была 5,68 триллиона у 8,81 миллиона должников).
В основном растут неплательщики по беззалоговым кредитам и микрофинансовым. При этом в ОКБ говорят, что растет доля "молодой" просрочки, то есть люди перестают обслуживать новые кредиты, и это уже оказывает заметное влияние на рынок по взысканию долгов.
ЦБ с 1 января 2024 года ужесточает кредитование физлиц для банков с помощью методов регулирования, поэтому можно ожидать замедления темпов роста выдачи потребкредитов и, соответственно роста числа банкротств.