МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Потенциальными банкротами в России могут стать почти 9,79 миллиона человек, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Центробанк заявил об увеличении числа россиян, имеющих кредиты и займы

По итогам ноября 2023 года, за год число потенциальных банкротов (люди, которые не платят по займам 90 дней и более) выросло на 11 процентов и составляет около 20 процентов от всех заемщиков российских банков и МФО.

Общая задолженность потенциальных банкротов, по оценкам кредитного бюро, составляет 6,33 триллиона рублей (по итогам ноября 2022 года она была 5,68 триллиона у 8,81 миллиона должников).

В основном растут неплательщики по беззалоговым кредитам и микрофинансовым. При этом в ОКБ говорят, что растет доля "молодой" просрочки, то есть люди перестают обслуживать новые кредиты, и это уже оказывает заметное влияние на рынок по взысканию долгов.

ЦБ с 1 января 2024 года ужесточает кредитование физлиц для банков с помощью методов регулирования, поэтому можно ожидать замедления темпов роста выдачи потребкредитов и, соответственно роста числа банкротств.