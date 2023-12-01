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Америка хочет вдвое снизить энергодоходы России
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Америка хочет вдвое снизить доходы России от продажи энергоресурсов, пишет газета Financial Times, ссылаясь на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри... ПРАЙМ, 01.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Америка хочет вдвое снизить доходы России от продажи энергоресурсов, пишет газета Financial Times, ссылаясь на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.
Пайетт говорит, что антироссийские санкции США и их союзников введены надолго, и к 2030 году благодаря им Россия сократит доходы от продажи нефти и газа в два раза.
Он не исключил, что продолжится давление (и даже усиленное) на грузоотправителей, чтобы они раскрывали максимальную информацию по каждому грузу, который вызывает подозрение у США. Америка также может вынудить компании более тщательно проверять суда на предмет соблюдения ограничений.
Если западные санкции против российского энергетического сектора будут выполняться, то к 2030 году экспорт нефти и газа из России может снизиться минимум на 40-50 процентов, приводит газета оценку Международного энергетического агентства.
Энергетические санкции США и других стран Запада были введены с 5 декабря 2022 года. Основная их цель была снизить доходы России во время конфликта с Украиной.