МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия после того, как цены на нефть в середине 2024 года достигнут 150 долларов за баррель на фоне спроса выше ожиданий, приобретет Лигу чемпионов УЕФА, а затем и вовсе создаст Лигу чемпионов мира, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank. Саудовская Аравия оставит в силе ограничения в рамках ОПЕК+ на 2024 год

"Радикальная реструктуризация экономики Саудовской Аравии, направленная на отказ от зависимости от доходов от нефти и превращение ее в центр туризма, отдыха и развлечений, получает дополнительный импульс от стремительного роста цен на нефть, которые примерно в середине года достигают 150 долларов за баррель при спросе выше ожиданий", — пишут аналитики.

По их мнению, это может произойти из-за того, что зеленая трансформация начинает сходить на нет на фоне роста издержек, а также благодаря сохранению ОПЕК+ твердого контроля над предложением.

"На фоне роста доходов от нефти наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман при поддержке ФИФА предпринимает успешную попытку купить Лигу чемпионов УЕФА, один из самых престижных футбольных турниров в мире", — указывают эксперты.

Они считают, что за этим может последовать преобразование лиги в глобальное клубное соревнование.