2023-12-06T13:14:06+03:00
2023-12-06T13:14:06+03:00
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Аксаков раскрыл, на что не распространится самозапрет на кредиты
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Возможность гражданам установить самозапрет на кредитование не распространится на ипотеку и автокредит, согласно существующему законопроекту, заявил глава комитета Госдумы... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, новости, россия, кредиты, самозапрет на кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Возможность гражданам установить самозапрет на кредитование не распространится на ипотеку и автокредит, согласно существующему законопроекту, заявил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков, выступая на форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий".
В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит гражданам право установить либо снять в своей кредитной истории запрет на заключение с ним банками и микрофинансовыми организациями кредитных договоров. Такая мера должна стать защитой от мошенников. Предполагается, что установить запрет можно будет через портал госуслуг, при этом обязательным условием для реализации такого механизма станет использование СНИЛС.
"Самозапрет на получение кредита… Я уверен, что мы его (закон —ред.) быстро примем, установим, что наши граждане смогут устанавливать самозапрет… Но при этом если вы хотите получить автокредит или ипотечный кредит, этот запрет не устанавливается. Ну и, как правило, такие кредиты проходят долгую историю, здесь, скажем так, злоумышленникам делать нечего", — сказал Аксаков.