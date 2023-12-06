МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, разрешающий АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) заниматься перестрахованием торговых кредитов на внутреннем рынке РФ. Госдума одобрила в первом чтении проект о социальных банковских вкладах

Это временное антикризисное решение для поддержания товарооборота между российскими компаниями в условиях санкций, когда сокращается объем страхового покрытия со стороны коммерческих страховщиков, в том числе зарубежных, и наблюдается дефицит перестраховочной емкости, отмечается в пояснительной записке.

Закон позволит увеличить объем страховой защиты для компаний, использующих отсроченную оплату товаров и услуг для бизнеса. Эта мера будет действовать три года, причем для работы на внутреннем рынке ЭКСАР выделит 100 миллиардов рублей страховой емкости до 2026 года, пояснял в начале ноября замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев.

Согласно закону, ЭКСАР сможет временно заниматься перестрахованием рисков неполучения платежа по контрактам с отсрочкой (рассрочкой) оплаты за поставленные на территории РФ товары, оказанные услуги, выполненные работы, переданные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Порядок и сроки осуществления такой деятельности ЭКСАР установит правительство РФ. При этом, учитывая специфику агентства как института развития, к его деятельности по перестрахованию торговых кредитов не будут применяться положения страхового законодательства РФ.

Кроме того, закон устанавливает особенности исполнения госгарантий в целях страховой поддержки экспорта и импорта. При этом к России переходят права требований бенефициара к лицу, виновному в наступлении страхового случая, при исполнении госгарантий по обязательствам ЭКСАР или АО "Российский экспортный центр".

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а действие положений по госгарантии, предоставленной в прошлом году по обязательствам ЭКСАР, распространится на правоотношения, возникшие с 22 сентября 2022 года.