МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,52% на 4 декабря с 7,54% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации". Недельная инфляция в России с 28 ноября по 4 декабря замедлилась

"За неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,12%, год к году – до 7,52%", — говорится в документе.

Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,32% с 0,44% на прошлой отчетной неделе. "На плодоовощную продукцию цены выросли на 1,94%. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,17%. Подешевело мясо кур, замедлилось удорожание свинины, говядины, яиц и риса, ускорилось удешевление сахара и гречневой крупы", — говорится в сообщении.

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились, а в отрасли регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,03%, указали в министерстве.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.