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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231207/842486466.html
Минфин реализует проект замещения суверенных евробондов
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Минфин России принял решение реализовать проект замещения суверенных еврооблигаций в следующем году, сообщил директор департамента государственного долга и государственных... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин, евробонды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минфин России принял решение реализовать проект замещения суверенных еврооблигаций в следующем году, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов.
"Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных, но мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента, каждый день видим анонсы новых сделок. Поэтому решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.