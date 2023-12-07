МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минфин России принял решение реализовать проект замещения суверенных еврооблигаций в следующем году, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов. Минфин займет средства для замещения внешних госзаимствований

"Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных, но мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента, каждый день видим анонсы новых сделок. Поэтому решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.