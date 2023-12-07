МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В автомобильной отрасли России были проблемы, но она постепенно выходит из кризиса, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил трансформацию мировых экономических отношений

"Автомобилестроение переживало непростые времена, у нас была большая зависимость от компонентов. Это безусловно одна из пострадавших отраслей, но постепенно и она выходит из кризиса", — отметил президент.

"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, в современном мире консолидация предпринимателей особенно важна, поскольку такие задачи, как внедрение новых технологий, реализацию инфраструктурных проектов, а также создание альтернативных финансовых инструментов можно решить только в условиях кооперации.

Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.

Ранее сообщалось, что "Россия зовет!" впервые пройдет, в том числе на китайском языке.