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https://1prime.ru/state_regulation/20231207/842494209.html
Путин оценил состояние автомобильной отрасли России
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В автомобильной отрасли России были проблемы, но она постепенно выходит из кризиса, заявил президент России Владимир Путин. "Автомобилестроение переживало непростые времена, у нас... ПРАЙМ, 07.12.2023
авто, бизнес, экономика, новости, россия, авто, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В автомобильной отрасли России были проблемы, но она постепенно выходит из кризиса, заявил президент России Владимир Путин.
"Автомобилестроение переживало непростые времена, у нас была большая зависимость от компонентов. Это безусловно одна из пострадавших отраслей, но постепенно и она выходит из кризиса", — отметил президент.
"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".
Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, в современном мире консолидация предпринимателей особенно важна, поскольку такие задачи, как внедрение новых технологий, реализацию инфраструктурных проектов, а также создание альтернативных финансовых инструментов можно решить только в условиях кооперации.
Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.
Ранее сообщалось, что "Россия зовет!" впервые пройдет, в том числе на китайском языке.