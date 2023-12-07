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Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2023 году
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Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, новости, минэкономразвития рф, ввп, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума "Россия Зовет!".
В четверг, выступая на форуме, президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%.
"3,5% роста в этом году – это наша сейчас оценка. Формально пересматривать прогноз естественно не будем, мы постоянно делаем рабочие оценки. А прогноз будет готовиться по плану весной", — сказал Решетников.
Официальный прогноз министерства исходит из того, что рост в экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно говорили, что фактически рост будет выше.