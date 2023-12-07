МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума "Россия Зовет!". Путин оценил рост ВВП России

В четверг, выступая на форуме, президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%.

"3,5% роста в этом году – это наша сейчас оценка. Формально пересматривать прогноз естественно не будем, мы постоянно делаем рабочие оценки. А прогноз будет готовиться по плану весной", — сказал Решетников.

Официальный прогноз министерства исходит из того, что рост в экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно говорили, что фактически рост будет выше.