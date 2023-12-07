МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр экономического развития Максим Решетников. Совкомбанк допускает в 2024 году снижение инфляции до 5 процентов

"По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", — сказал Решетников.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.