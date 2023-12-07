2023-12-07T17:37:02+03:00
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2023-12-07T17:37:02+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231207/842498474.html
Минэкономразвития сохранило оценку по инфляции в России по итогам года
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Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр экономического... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, новости, минэкономразвития рф, инфляция, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр экономического развития Максим Решетников.
"По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", — сказал Решетников.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.