МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Минэкономразвития РФ намерены решать проблему дефицита кадров в стране за счет национального проекта по повышению производительности труда, меры по оптимизации и автоматизации производственных процессов позволят сократить нехватку работников на 10% к 2030 году, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на соответствующие прогнозы ведомства. Путин предупредил бизнес о принципе "свой — чужой" в Европе

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что благодаря данному нацпроекту в течение шести лет в стране уменьшилась потребность в кадрах на 100 тысяч человек. При этом продление госпрограммы по повышению производительности труда позволит сократить потребность в еще большей степени, считают в ведомстве.

Отмечается, что снижению кадрового дефицита помогают федеральные и региональные центры компетенций. Рост производительности достигается с помощью практик бережливого производства и оптимизации процессов. При этом суммарная прибыль 4,5 тысячи предприятий, участвовавших в нацпроекте, увеличилась на 318 миллиардов рублей. Данный показатель превысил бюджет всего нацпроекта (32 миллиарда до 2024 года) в десять раз, отметил Решетников.

Улучшение результатов планируется за счет расширения нацпроекта и акцентирования на приоритетных отраслях экономики, включая туризм. Особое внимание Минэкономразвития намерено уделить производствам, важным для обеспечения "технологического суверенитета" страны. Власти также увеличат объемы выпуска технологий, поставляемых ранее в основном западными производителями.