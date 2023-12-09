МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Поддержка киевского режима со стороны американских властей "висит на волоске" из-за действий президента США Джо Байдена, пишет газета New York Times. Более половины американцев считают политику Байдена вредной, пишут СМИ

Авторы материала полагают, что Байден спровоцировал республиканцев, приняв решение внести в направляемый в Конгресс США запрос о помощи Украине и Израилю пункт о предоставлении дополнительных средств на обеспечение безопасности на границе.

"Байден в прошлом месяце направил запрос в конгресс о помощи Украине и Израилю, включив в него просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев", — пишет издание.

Однако, по мнению авторов материала, эти действия завели его в тупик.

"Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых (республиканцев. — ред.) требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу" — отмечается в статье.

По мнению авторов материала, теперь Байдену придется выбирать, на какие уступки пойти, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю, так как военная поддержка киевского режима "висит на волоске".

Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.

Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.