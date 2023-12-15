МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Доля нефтегазового сектора в ВВП уменьшилась, в этом смысле экономика стала менее зависимой от этой отрасли, но важен и возврат к бюджетному правилу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В Минфине рассказали об участии граждан в распределении бюджета

"Доля нефтегазового сектора в ВВП уменьшилась как за счет сокращения добычи нефти, особенно газа, так и за счет роста в других секторах, то есть в этом смысле можно сказать, что зависимость стала менее значимой нашей экономики… Бюджетное правило последние два года функционирует, но не в окончательном виде, и мы поэтому считаем, что очень важна постепенная бюджетная нормализация", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Набиуллина отметила, что, когда речь идет о зависимости экономики, бюджета, курса от конъюнктурных доходов, от колебания цен на нефть и конъюнктуры в целом, спроса на нефть и газ, то здесь один из механизмов для снижения зависимости — это бюджетное правило.

"Именно бюджетное правило позволяло ограждать нашу экономику, бюджет, валютный курс от чрезмерных колебаний", — добавила глава ЦБ.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель.

До принятия закона Бюджетный кодекс определял объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в абсолютном выражении — на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Новый закон предусматривает переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.